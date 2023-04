"Ambulatori cardiologici in difficoltà"

VOLTERRA

Nubi si addenserebbero per gli ambulatori cardiologici: secondo l’associazione Sos Volterra da questo mese "parte dell’attività ambulatoriale cardiologica non verrà erogata, per andare a coprire turni di guardia scoperti a Cecina. I frutti avvelenati delle aree vaste continuerebbero quindi a produrre effetti, se la cosa fosse confermata, con problematiche che vanno sempre a penalizzare chi già ha perso terreno – attacca Sos - dopo due anni terminati a febbraio, in cui l’ambito Pontedera-Volterra ha garantito il proprio servizio, ecco un’altra potenziale caduta. Una fiducia al buio, quella espressa a questa latitudine, ai voleri del presidente Eugenio Giani, il quale, promettendo un’intensiva, ha poi incantato tutti, tranne la nostra associazione, con una guardia attiva anestesiologica, col risultato che mentre prima avevamo a disposizione cardiologo e anestesista h24, ora il cardiologo nei festivi e di notte non c’è più. Ed è stata tolta, sempre mentre dall’alto si continuava a promettere un’intensiva, la subintensiva cardiologica". Sos torna all’oggi. "Adesso qualcuno si strapperà le vesti per il nuovo problema di rarefazione dei servizi cardiologici all’orizzonte, se confermato, ma quel che vogliamo far capire è che ad ogni causa corrisponde un effetto. La disarticolazione di un servizio h24, ha determinato a cascata altri numerosi e prevedibili effetti sfavorevoli. Se il quadro ipotizzato non dovesse essere prontamente smentito, cosa che peraltro non ci auguriamo, il futuro è grigio". Il 15 aprile, alle 17 al cinema Centrale, Sos organizza la proiezione di un docu-film sulla sanità pubblica.