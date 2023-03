"Ambulanze, giusto avere il medico a bordo"

Dopo la presa di posizione di sindaci e associazioni del terzo settore, anche Cgil, Cisl e Uil sposano la linea comune arrivata da primi cittadini e associazioni per mantenere l’ambulanza medicalizzata a Castelnuovo Valdicecina, esperienza che rischia di tramontare a favore dell’ambulanza con infermiere a bordo. "Ci associamo ai sindaci e amministratori della zona, alle associazioni di volontariato, alle rete delle imprese e ai tanti cittadini che hanno espresso, in varie forme ma in modo deciso, il loro parere negativo su una modifica che peggiorerebbe ulteriormente la situazione sanitaria, già particolarmente critica in un territorio ampio, anche se scarsamente popolato rispetto alle città, distante dagli ospedali, con scarsa connessione telefonica, con una viabilità difficile, con pochi medici di base e il servizio di guardia medica a Pomarance non sempre attivo – questa la netta posizione delle segreterie provinciali dei sindacati - chiediamo alla Regione di considerare le particolarità di questo territorio e in particolare la presenza di un importante insediamento industriale collegato con la risorsa che ha fatto di Larderello il centro mondiale della geotermia. Intorno alla geotermia ruotano tante ditte, migliaia di lavoratori (diretti e indiretti), molti dei quali impegnati in turni continui avvicendati".

I sindacati avanzano, quindi, un appello: "Auspichiamo pertanto che, nella fase di confronto in corso con i sindaci, le associazioni di volontariato e altri soggetti, in base a quanto previsto dalle linee di indirizzo per l’aggiornamento e l’armonizzazione del sistema regionale di emergenza sanitaria territoriale, la Regione e la Asl tengano conto delle osservazioni che giungono dai territori".