Follie della sosta selvaggia, l’ambulanza non riesce a passare

Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 29 ottobre 2023 – L’ultimo caso risale a pochi giorni fa, quando l’ambulanza della Misericordia di Castelnuovo Valdicecina non è riuscita a raggiungere l’abitazione di un paziente a causa delle auto parcheggiate selvaggiamente in via Martiri, una strada senza sfondo e con divieto di posteggio. Non un caso isolato, perché in più occasioni i mezzi di soccorso si sono dovuti stoppare per il passaggio intralciato dalle auto lasciate anche dove vige il divieto di sosta. E con medici e soccorritori costretti a scendere dall’ambulanza, caricarsi in spalla i presidi sanitari e raggiungere a piedi il paziente da soccorrere. Con pacifici ritardi che si accumulano nel momento del soccorso.

Situazione non nuova a questa latitudine e non solo: il copione, per i sanitari della Misericordia di Castelnuovo Valdicecina, si è ripetuto anche a Pomarance, in via Mascagni. Impossibile raggiungere un paziente, troppe le macchine ad impedire il transito del mezzo di soccorso. Tuttavia, nonostante le rimostranze mosse a più riprese da Massimo Ciampi, governatore della Misericordia, ai sindaci dei due Comuni geotermici, nulla è cambiato. Cattive abitudini dure a morire o palesi atti di inciviltà? "Purtroppo questo modo del tutto indifferente di credere di essere autorizzati a fare egoisticamente ciò che ci pare e piace, senza mai valutare le possibili conseguenze che il nostro scellerato comportamento, può causare agli altri in caso di emergenza è diventato cosa comune, e non solo nel nostro paese - è lo sfogo del governatore Ciampi - Più volte siamo stati costretti a fermarci perché impossibilitati a proseguire e abbiamo dovuto portare i presidi necessari sulle nostre spalle, ritardando così i tempi di soccorso".

“Tutte le volte - ricorda il governatore della Misericordia - ho provveduto a segnalare questo problema ma, nonostante l’importanza che riveste la questione perché stiamo parlando di mezzi di soccorso, sembra non entrare nell’elenco dei problemi seri da risolvere. Come Misericordia, finché ce la faremo, continueremo a fare il possibile per mantenere e garantire questo servizio".

In Alta Valdicecina identico problema, da lustri interi, insiste fra i reparti del polo ospedaliero, dove la regola aurea è ignorare ogni regola. Sì, perché le auto vengono regolarmente parcheggiate lungo le già strette strade dentro l’ospedale, e per i mezzi di soccorso diventa arduo riuscire ad avere libero il passaggio.