Ambra, un altro derby. Occasione rilancio

Secondo derby consecutivo e di nuovo in trasferta per l’Ambra Cavallini Pontedera che cerca la "quadra" per rilanciarsi nella parte medio alta del campionato. Stasera le ragazze di coach Alessandro Bigicchi sono attese a Montespertoli sul parquet della rivale Montesport con fischio d’inizio alle 21. Un classico derby che oramai si ripropone ogni stagione e dall’esito incerto fino al fischio finale. Sulla carta le fiorentine partono favorite: oltre a giocare nel proprio impianto e sostenute dal proprio pubblico, vantano una migliore posizione in classifica: 10 punti – esattamente a metà classifica - contro la metà delle pontederesi a digiuno da diversi turni in penultima posizione. Montesport negli ultimi cinque turni – tranne uno - ha sempre ottenuto dei punti dimostrando un carattere coriaceo mentre le pontederesi hanno perso il derby a Seravezza di 7 giorni fa. "Ci siamo allenati tutta la settimana per prepararci al meglio a questa nuova sfida – commenta l’allenatore del team pontederese - abbiamo avuto dei problemi fisici e speriamo di recuperare tutte le atlete. In ogni caso abbiamo lavorato bene e il nostro obiettivo è di giocare alla pari contro la nostra avversaria e di chiudere i set a nostro favore. Noi abbiamo bisogno di nuovi puntie la volontà di tutti è di invertire questo momento negativo. La nostra avversaria sta vivendo una fase positiva e lo dimostrano i risultati che sta registrando. Sta a noi trovare, nella nostra metà campo, il modo giusto per contenere il suo gioco e conquistare la posta in palio".

Stefania Ramerini