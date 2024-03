Altri 400 metri di ciclopista. Al via mezzo milione di lavori: "Mobilità dolce strategica"

Ha preso il via il cantiere che porterà alla realizzazione del tratto compreso tra l’edicola di via Usciana e via Banchini, il tutto dopo il completamento dei lavori al fosso tombato. Arriveranno così altri 400 metri della ciclopista dell’Arno. L’intervento come detto è iniziato col finire dell’anno passato e porterà, una volta concluso, - si prevede entro la fine di aprile - a completare il rifacimento del percorso ciclopedonale su tutta via Usciana, permettendo il collegamento dal centro storico fino alla zona boschiva delle Cerbaie e Montefalcone. "Un’opera fondamentale per Castelfranco e non solo - sottolineano il sindaco Gabriele Toti e l’assessore all’ambiente Federico Grossi - perché si collega ad una progettazione di mobilità dolce in una dimensione territoriale più ampia, che mette in connessione i vari Comuni confinanti con la possibilità di percorrere le strade a piedi o in bicicletta in totale sicurezza, andando ad agire sul benessere delle persone ma anche dell’ambiente. A finanziare questa piccola ma grande rivoluzione della mobilità locale è stata per l’80% la Regione Toscana, grazie al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, mentre il restante 20% proviene dalle casse comunali. La spesa totale è di 465mila euro". Nello specifico, a Castelfranco scatta la seconda attesa fase: di fronte all’edicola di via Usciana sarà realizzato un attraversamento pedonale che si collegherà al nuovo tratto di ciclopista che verrà realizzato per circa 410 metri fino a via Einaudi in prossimità del cimitero comunale, andando così a completare l’intero asse di collegamento che tuttora manca. L’avvio dei lavori per questo tratto comporterà delle modifiche alla circolazione, da oggi fino al 30 aprile.

C. B.