Altra distesa di pannelli. Sorgerà a Villa Campanile mega impianto fotovoltaico

CASTELFRANCOCon una procedura abilitativa semplificata la Conferenza dei servizi del Comune di Castelfranco ha dato il via libera alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in via vicinale di Guerrino-via vicinale dei Sevieri a Villa Campanile per una superficie complessiva di 18mila metri quadrati. La determina comunale, firmata dal responsabile del settore numero 5 Suap (Sportello unico attività produttive) Alessandro Piazza, porta la data del 6 marzo. A fare domanda per la realizzazione di "un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili–solare fotovoltaico a terra denominato Fv Costruzioni Immobiliari della potenza nominale pari a 959,49 kWp" è stata il 30 luglio 2024, tramite il portale regionale Star, la società Costruzioni Immobiliari Srl con sede legale a Diecimo di Borgo a Mozzano. L’obiettivo della Costruzioni Immobilieri srl è quello "di costituire", tramite l’impianto fotovoltaico di Villa Campanile, "una Comunità energetica rinnovabile".

I pareri e il via libera della Conferenza dei servizi "sostituiscono ad ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati ad eccezione di quanto previsto in relazione alle opere di ampliamento dell’accesso carrabile da strada vicinale del Guerrino a strada vicinale dei Sevieri e alla realizzazione di una strada bianca nel primo tratto di strada vicinale dei Sevieri". Il 18 dicembre scorso la stessa Conferenza dei servizi del Comune di Castelfranco ha dato il via libera, alla Tavi srl di Faenza, per la realizzazione di un altro mega impianto fotovoltaico, tra via dei Tavi e via della Nave, nella zona di Castelfranco tra la provinciale Francesca Nord e l’Arno, in direzione di Santa Croce. Una distesa di quasi 10mila pannelli su 105.070 metri quadrati, equivalenti a dodici campi da calcio".

g.n.