Il dono della Piaggio a Pontedera, stanziati 250mila euro per i danni del maltempo

Pontedera (Pisa), 16 dicembre 2023 - Un impegno per l’ambiente e un impegno a favore degli alluvionati di Pontedera. Il Gruppo Piaggio scende in campo con azioni concrete a favore della sostenibilità ma anche a sostegno dei cittadini pontederesi rimasti colpiti dagli eventi alluvionali del 2 novembre scorso. In tal senso il Consiglio di Amministrazione di ieri ha deliberato una donazione pari a 250mila euro a favore del Fondo per la ripartenza istituito dal Comune di Pontedera per far fronte all’emergenza territoriale. Quel Fondo di ripartenza che supera così il milione di euro: 500mila euro li aveva stanziati Palazzo Stefanelli, altri 300mila erano arrivati come donazione dal Comune di Peccioli. "Con tale donazione il Gruppo Piaggio intende offrire un contributo concreto diretto al Comune di Pontedera e alla sua cittadinanza" si legge in una nota del principale costruttore europeo di scooter e moto e uno dei player mondiali di maggiori rilievo in questo settore con sede proprio nella città della Vespa.

"Nel 2024 Piaggio e Pontedera festeggeranno un secolo di vita insieme – il ringraziamento del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi – Un legame profondo, le cui radici col tempo hanno scavato il cuore e la vita della città, nutrendola di lavoro, prestigio e visibilità a livello mondiale. Continueremo a rinsaldare la specialità e la solidità del rapporto tra Piaggio e Pontedera, scandito nella sua forza soprattutto nei momenti più delicati per la città. Dall’importante appoggio (di 50.000 euro, ndr) per l’allestimento dell’hub vaccinale nel periodo della pandemia a oggi. Senza aspettare gli aiuti del Governo abbiamo risposto immediatamente alle esigenze dei pontederesi con un gesto concreto. In questi giorni stiamo procedendo con la prima parte dell’erogazione dei sostegni alle 848 domande risultate ammissibili, tra privati, associazioni e commercianti, dopo la valutazione degli uffici comunali. Aiuti che diverranno ancora più consistenti nelle prossime settimane grazie all’iniziativa di Piaggio. Grazie al Gruppo Piaggio, grazie a Matteo e Michele Colaninno per questo segno di vicinanza e attenzione alla città di Pontedera".

Un gesto quello del Gruppo Piaggio che arriva nello stesso giorno della presentazione del Piano di Decarbonizzazione, con il quale si impegna a mettere in atto azioni concrete per concorrere al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea. Tra le varie iniziative che saranno intraprese negli stabilimenti di tutto il mondo, a Pontedera, come a Mandello del Lario, verranno installati nuovi impianti fotovoltaici oltre all’acquisto di energia verde per gli stabilimenti in Italia, India, Vietnam ed Indonesia a cui si aggiunge la sostituzione delle auto aziendali con modelli più "green".