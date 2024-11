Alluvione, ecco i soldi della Provincia: "Abbiamo stanziato 3 milioni di euro"

E’ stato approvato a maggioranza dal consiglio provinciale di Pisa nella seduta di lunedì 11 novembre la variazione nel bilancio dell’ente provinciale che consente la realizzazione degli interventi di somma urgenza per gli eventi alluvionali che hanno travolto la Valdicecina e, in parte, anche la Valdera. "Abbiamo approvato a maggioranza, con l’astensione del gruppo di opposizione, il documento che dispone uno stanziamento di 3 milioni dall’avanzo di amministrazione per il ripristino della viabilità a seguito agli eventi alluvionali delle scorse settimane - dichiara il presidente della provincia Massimiliano Angori - saranno oggetto degli interventi a cura della Provincia, le seguenti arterie: la Sp 18 dei Quattro Comuni, la Sp 19 della Camminata, la Sp 57 del Poggetto. Presumibilmente, se le risorse saranno sufficienti, gli interventi riguarderanno anche la Sp 13 del Commercio interessata nell’ultimo evento del 18 ottobre, la Sp 20 del Lodano e la Sp 329 del Passo di Bocca di Valle. Auspichiamo, visti i sopralluoghi sul territorio del dipartimento di protezione civile nazionale, che anche il Governo faccia la propria parte, dal momento che i danni complessivi per il patrimonio della viabilità provinciale ammontano all’incirca a 12 milioni di euro, compresi gli interventi strutturali alle varie infrastrutture interessate dagli eventi meteo" conclude Angori.

I danni, in base al calcolo effettuato dopo l’ultimo evento alluvionale di ottobre, ammontano a 4 milioni di euro di lavori in somma urgenza per i tre eventi alluvionali che si sono abbattuti su territori e comunità tra la fine di settembre e per quasi un mese. Per una vera e propria ricostruzione della viabilità a livello strutturale, i fondi necessari ammontano intorno ai 12 milioni di euro.