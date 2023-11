"Alluvionati. Serve un fondo"

SANTA MARIA A MONTE

"Subito un fondo economico per le abitazioni colpite dall’alluvione". Questa la proposta della lista civica Viviamo Santa Maria a Monte con le consigliere Elisabetta Maccanti e Ilaria Parrella. "Oltre al fondo economico – continuano Maccanti e Parrella – serve un bando per contributi sulla Tari". "Un’altra proposta riguarda la comunicazione durante l’emergenza – continuano Maccanti e Parrella – Occorre pubblicare con maggiore chiarezza sul sito del Comune un numero per le emergenze da tenere in evidenza, così come inserire i contatti, le informazioni e i moduli necessari per i risarcimenti dei danni. E, poi, aumentare il personale a disposizione per i turni di reperibilità. Durante le emergenze devono esserci almeno due persone per gestire le situazioni di criticità in maniera più organizzata".

"Infine – concludono dalla lista Viviamo – chiediamo al Comune che attivi il Comitato di solidarietà, che, con le associazioni del territorio può dare un valido sostegno a chi ne ha bisogno. La pagina istituzionale del Comune deve essere usata come canale di comunicazione su questioni che riguardano tutti. Usarla per altri fini è una sgrammaticatura istituzionale enorme. Con la nostra proposta di metterci a disposizione di sindaco e giunta non era nelle nostre intenzioni sostituirci all’amministrazione. Il nostro intento era semplicemente quello di metterci al servizio di una complessa macchina che deve, per forza di cose, essere coordinata dal Comune. Le funzioni di coordinamento e rappresentanza, così come le responsabilità che seguono alle scelte prese, ricadono tutte sul sindaco e sull’amministrazione. Il sindaco poteva convocare un tavolo plurale, al quale sedevano maggioranza e opposizioni. Non averlo convocato è una scelta legittima, ma l’attacco che ci ha rivolto la sindaca la dice lunga sulla sua disponibilità a collaborare".