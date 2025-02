All’Orcio d’Oro l’arte di Governatori

All’Orcio d’Oro arriva la mostra delle opere di Maurizio Governatori, il grande artista di Fermo appena rientrato da un viaggio di lavoro e studio in Nicaragua, dove è andato a rivedere molte delle opere che negli anni vi ha realizzato, sia in quel paese che in altri luoghi dell’America Latina, in Argentina e in Brasile. La pittura di Governatori è importante anche su supporti meno impegnativi rispetto alle grandi pareti, per cui l’artista è noto. L’inaugurazione è fissata al 22 febbraio alle 18.30: molte delle opere più significative dell’artista saranno esposte a San Miniato, a cominciare dal trittico, un’opera di immane forza e spiritualità, forse dedicata al Cristo del Vangelo di Luca.