All’Infanzia i laboratori di integrazione

Una mattinata speciale vissuta dai bambini della scuola dell’Infanzia Albero Azzurro di Santa Croce in occasione della Giornata internazionale della lingua madre. L’iniziativa delle insegnanti, concordata con la dirigente Laura Cascianini, ha coinvolto genitori di diverse nazionalità, che hanno portato a scuola le tradizioni dei loro paesi e realizzato veri e propri laboratori (treccine, henné, canti, racconti in lingua madre) coinvolgendo tutti i bambini, le bambine e le maestre.

"La ricerca di integrazione, incontro e inclusione non può che portare a interventi di scambio – si legge in una nota della scuola – Si può accogliere e interagire solo se si organizzano spazi di comunicazione, di relazione e conoscenza reciproca. L’esperienza è risultata produttiva, interessante e partecipata, grazie alla bravura e alla sensibilità dei nostri straordinari genitori che ringraziamo per la loro disponibilità ad aderire al progetto V.i.vo".

"Questo progetto – precisa la dirigente Cascianini (nella foto) – è un acronimo, cioè Venirsi incontro da volontari, che ho sentito di proporre al collegio dei docenti e al consiglio d’istituto e da questi accolto favorevolmente. E’ un modo efficace per aprirsi al territorio, valorizzando tutte le risorse al suo interno, sempre preziose, silenti spesso, ma ricchissime e desiderose di entrare nel dialogo educativo. La mobilitazione di energie presenti è la sfida più impegnativa ma quando produce questi bei risultati è la prima gratifica al nostro lavoro. Già con il progetto svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale di Santa Croce ’Il piatto della mamma’ da anni si favoriscono occasioni di confronto, inclusione e partecipazione attiva scuola famiglia. Confidiamo quindi in ulteriori incontri mensili per poter continuare la conoscenza tra le diverse culture".