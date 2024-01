Allerta meteo per la festa. Ma la Befana non ha paura

VALDERA

L’allerta meteo di colore giallo ha cambiato molto programmi degli eventi previsti per oggi, 6 gennaio, giorno dell’epifania. Il maltempo non fermerà lo splendore delle 11 lune d’inverno: la programmazione del secondo e ultimo appuntamento della kermesse, vedrà però una rivoluzione di location, perché gli spettacoli previsti all’aperto si sposteranno in luoghi al chiuso. Ecco quindi il programma nel dettaglio e i principali cambiamenti per la festa: il mercatino artigianale si terrà all’ex automercato (via Borgherucci), Piano Sky della Compagnia Cardinali Group si terrà alle 16.30 alla Galleria dei Giganti, Light Dance della Compagnia Lux Arcana si terrà alle 17 ancora alla Galleria dei Giganti. Stessa location, alle 17.45, mentre Man in Bubble e Tempesta di Bolle della Compagnia Bubble On Circus, accompagnati dalla musica della Rusty Brass. E ancora: La Magnifica Ricetta della Compagnia Terzostudio si terrà a Palazzo Senza Tempo alle 15.30 e alle 17. Street Safari di Nicola Pesaresi si terrà a Palazzo Senza Tempo alle 16 e 17. La Rusty Brass Band farà ballare il pubblico a Palazzo Senza Tempo e alla Galleria dei Giganti.

Le altre attività e laboratori già previsti al chiuso rimarranno invariati per orari e sedi nel secondo e ultimo appuntamento del festival più atteso per le festività natalizie in Valdera. La Corale Città di Pontedera, terrà il concerto per l’Epifania al duomo di Pontedera oggi alle 16 con la partecipazione anche della Corale Santa Cecilia di Marlia e della Corale Domenico Pucci di San Ginese. Direttore Carlo Pucci, pianista Alessandro Cavallini. Sempre a Pontedera la befana sarà alla stazione dalle 15 alle 19. Befane e befanotti in azione a Bientina dalle 14.30 in poi in Piazza Vittorio Emanuele II. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella sede della Contrada Viarella (Via Palladio). Sarà esposta la mega calza lunga oltre 30 metri, cucita con le bandiere delle Contrade del Palio, delle Associazioni Bientinesi e del Comune Annullata invece la disco festa dell’Epifania prevista a Volterra, l’evento è stato rinviato a data da destinarsi. Rimandata la festa a Calcinaia, il Befana Party previsto per oggi in piazza Indipendenza a Calcinaia è stato annullato. Befane e principesse si stanno però già organizzando per tornare in piazza il prossimo 11 febbraio per regalare ai più piccoli un carnevale all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento.