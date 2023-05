Alle urne il 60,6%

Un’affluenza alle urne che si attesta su una percentuale pari al 60,56%. E’ il dato che emerge dalla prima giornata di elezioni amministrative nel Comune di Montecatini Valdicecina: alle 12 di ieri, l’affluenza ai seggi era del 20,5%, con il un dato salito al 51,4% alle 19. Numeri in linea con l’affluenza che si era registrata durante l’ultima tornata amministrativa di cinque anni fa.

Sono tre le compagini in corsa per governare il palazzo comunale: partendo in ordine alfabetico dal cognome del candidato, la compagine civica del candidato sindaco Francesco Auriemma ‘Montecatini vede il futuro’, la lista di centrosinistra del candidato sindaco Nadia Giannelli ‘Centrosinistra per il Comune di Montecatini’ e la lista civica del candidato sindaco Emanuele Giovannini, appoggiata dal centro destra, ‘Inmpegno per’. Le urne saranno aperte anche oggi dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle schede che decreterà il verdetto partirà alla chiusura dei seggi domani pomeriggio. Sono chiamati al voto 1.387 cittadini residenti nel Comune dell’Alta Valdicecina. Dove si vota? La sezione 1 è allestita nel capoluogo, nella scuola dell’infanzia in via Roma, e conta un bacino di 542 votanti. La sezione 2 si trova nella frazione di Ponteginori, nella scuola primaria in piazza Dante Alighieri, e ha al suo interno 615 votanti. La sezione 3 è, invece, nella frazione La Sassa, nella Sala della Comunità in via delle Chiuse, e ha un bacino elettorale di 230 votanti. L’ufficio elettorale a Montecatini Valdicecina sarà aperto anche oggi, dalle 7 alle 15, senza interruzioni di orario, nella sede del Comune in via Roma. Gli elettori ancora sprovvisti di tessera elettorale che potranno ritirarla consegnando quella del vecchio Comune di residenza, anche oggi all’ufficio elettorale. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto presso le sezioni sotto indicate, prive di barriere architettoniche, alle sezioni di Pontyeginori e La Sassa.

Ilenia Pistolesi