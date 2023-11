Allarme truffe online sul territorio: "Un incontro per riconoscerle"

di Carlo Baroni

FAUGLIA

In un mondo anche virtuale, fatto di identità virtuali e di soldi virtuali, non potevano che trasformarsi anche i reati, anch’essi oramai virtuali, ma con effetti ben concreti sulla realtà. Di cosa parliamo? Di criminali che agiscono sul web, che sfruttano le loro competenze tecnologiche per ingannare, truffare e altro ancora. Le trappole, si sa, sono praticamente infinite: nella vita reale, come in quella on line – ormai due mondi quasi senza soluzione di continuità – ci sono i malviventi. E quando operano on line rubano.

Rubano tutto. Soldi, ma anche profili social. Ma perchè? Un modo con cui gli hacker lucrano sui dati rubati, tra altri aspetti, per rivenderli in massa ad altri criminali nel dark web. I compratori, a loro volta, possono usare questi dati per i propri scopi illeciti. Insomma le truffe (e ce ne sono state in zona) e soprattutto quelle digitali sono sempre più frequenti. "Per questo motivo è utile un incontro informativo che aiuta i cittadini a riconoscerle e a difendersi", dice il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi presentando un’iniziativa informativa per la popolazione. Poi, c’è da dire, che l’evoluziopne del web non ha certo mandato in pensione il truffatore tradizionale: il falso addetto di servizi, il falso carabiniere o il finto avvocato. "Spesso le truffe online sono veicolate tramite email o sms che sembrano provenire da fonti affidabili, perché presentano loghi di aziende note, banche o anche enti pubblici, perciò possono risultare più insidiose e più difficili da individuare – dice il primo cittadino –. Tuttavia in questi messaggi ci sono degli elementi e delle caratteristiche che consentono di riconoscerne l’illegittimità e quindi insinuare il dubbio e mettere in guardia le possibili vittime".

Di questo e di altro ancora si parlerà il 9 novembre alle 18 nella Saletta del Teatro. Insieme al sindaco e al comandante della Stazione dei carabinieri Andrea Faraglia, che fornirà una serie di consigli utili che possono essere validi strumenti per difendersi. Oggi c’è bisosgno di grande attenzione sempre. A chi bussa alla porta. O al suono del telefonino. Basta una distrazione, è sufficente fidarsi di un messaggio senza aver apporfondito bene da chi arriva ed è fatta.