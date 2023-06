"Allarme sicurezza alla Stazione" Bagnoli sfida Franconi al dibattito

Siamo appena entrati nell’ultimo anno di mandato dell’attuale amministrazione comunale e la temperatura inizia a salire. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, sfida il sindaco Matteo Franconi a confrontarsi in un dibattito pubblico, in piazza della stazione, sul tema della sicurezza. "Basta con le due Pontedera, una della legalità e una dell’illegalità – l’invito del consigliere Bagnoli che quattro anni fa perse al ballottaggio per 430 voti e che è pronto a ricandidarsi alle amministrative del 2024 –. Proprio sul tema sicurezza, sfido pubblicamente il sindaco ad un dibattito da tenersi lunedì 3 luglio in piazza Unità d’Italia, davanti alla stazione, alle 21, per discutere sulle problematiche e le proposte concrete realizzabili per ripristinare la sicurezza a Pontedera. Io il 3 luglio sarò lì, in piazza, ad ascoltare i cittadini e a presentare le proposte di Fratelli d’Italia sulla sicurezza per la Pontedera del 2024. Se il sindaco ha la volontà e il coraggio di confrontarsi, venga. Così forse capirà che per governare bene una città promesse e slogan non bastano". Bagnoli ha deciso così di mettere in evidenza il tema della sicurezza. "Continua senza tregua lo spaccio di stupefacenti in pieno giorno a Pontedera, in zona stazione e in via Saffi – spiega – senza pudore e in barba alla legge, gruppi di stranieri spacciano droga a minori e maggiorenni in pieno centro, in mezzo alle case, mentre genitori e bambini passeggiano. Questo non è più accettabile".

Tema che verrà discusso anche nel Question Time di questo pomeriggio. "Si tratta di un fenomeno che denota come la sicurezza e la legalità in alcune zone della città siano un miraggio, come se esistessero due Pontedera: una senza regole dove regna l’illegalità e una dove si rispettano le leggi – dice Bagnoli –. Eppure, non è da oggi che vi sono problemi di sicurezza in alcune zone della città e di carenze d’organico nella polizia, malgrado le mille promesse del sindaco, poco è stato fatto. Serve un impegno certo e serio da parte del Comune e delle Forze dell’ordine, servono azioni concrete. Attraverso un’interrogazione si invita il sindaco a chiedere un incontro con il Questore ed il Prefetto per sollevare il problema della mancanza di sicurezza che riguarda alcune zone della nostra città e inoltre a convocare il tavolo della sicurezza con Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale per definire le strategie per debellare alla radice questa illegalità, in modo da far tornare Pontedera una città vivibile e sicura in ogni sua zona e via".

Luca Bongianni