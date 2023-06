Allarme meteo impazzito: "Sta piovendo troppo, danni per l’agricoltura"

Valdera-Valdicecina, 15 giugno 2023 – Per il mondo agricolo, l’incubo meteo si trasla in un tunnel senza fine. Dalla spaventosa siccità che ha segnato gran parte del 2022 fino alle piogge cadute a cadenza giornaliera che hanno trasformato i mesi primaverili in un lungo autunno, l’agricoltura lancia un grido di allarme: i rischi maggiori, date le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane, toccano da vicino, nella zona, i cereali, il foraggio e i vigneti. Con ripercussioni a cascata su interi comparti come in una negativa reazione a catena. Dalla qualità dei prodotti, ai costi, le piogge cadute a tamburo battente diventano un fattore nefasto, e di rischio, quanto la siccità sofferta lo scorso anno. Un Sos che oggi viene lanciato da Stefano Berti di Cia Etruria.

«Il quadro appare quasi peggiore rispetto a quello, completamente rovesciato, che abbiamo conosciuto durante lo scorso anno - esordisce Berti - intanto, perché i cereali, date le precipitazioni così abbondanti e anomale, si riempiono di malattie fungine e di infestanti, creando grossi problemi di qualità per la produzione e allo stesso tempo per la raccolta, e penso a problemi di natura meccanica. Per il comparto cerealicolo, la situazione del maltempo sta creando quadri che arrivano a pregiudicare la stagione". E poi, il guaio dei prezzi di mercato. "Assistiamo al crollo del prezzo del grano duro, il più coltivato in queste zone, cui va a aggiungersi la questione spuntata a fine 2022 con il picco storico dei prezzi per la semina. Un paradosso totale, perché a fronte di costi di produzione diventati insostenibili, avremo una produzione che risentirà in termini di qualità, quantità e costi stessi". E qui si apre un nuovo, e altrettanto negativo, capitolo.

«Nel 2022 , causa siccità, abbiamo avuto poca produzione di foraggio. Adesso, a causa delle piogge, lo stesso non può essere raccolto in maniera ordinaria. Ad esempio, per l’erba medica è mancato il cosiddetto primo taglio". E anche per le vigne si prospetta un’annata buia.

«La pioggia così copiosa crea un limen fertile per la proliferazione di parassiti - conclude Berti - l’alto tasso di umidità ha fatto maturare gli infestanti e ciò comporta un aggravio dei costi. Per le nostre vigne, prevalentemente biologiche, il trattamento contro gli infestanti è preventivo, non curativo. Quindi il rischio diventa praticamente quotidiano. Mi auguro che non venga compromessa la produzione".

«E’ una situazione critica che ha ripercussioni anche per gli allevamenti - dice Berti di Cia Etruria.- perché le crisi climatiche si trasformano in un aumento di prezzi stellari per le imprese. Parliamo di aziende che hanno già dovuto fare i conti con i prezzi schizzati alle stelle nel corso del 2022. Il cambiamento del clima mette in crisi intere filiere e comparti. E non si salva nessuno".