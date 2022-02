"Si è costituito il Tavolo Istituzionale Permanente Comunità dell’Alabastro per rilanciare e valorizzare l’alabastro. Mi auguro che possa servire a recuperare un’attività che è stata per secoli un’identità che a mio parere stiamo perdendo". Parole che arrivano da Velio Grandoli, decano dell’alabastro, che analizza la situazione del comparto.

"Dal Settecento, con la costituzione della Scuola Inghirami Fei, a tutto l’Ottocento, con i viaggiatori dell’alabastro fino al boom del secondo dopoguerra, grazie alla bravura degli artigiani, Volterra era nota in tutto il mondo per l’alabastro – è l’analisi di Grandoli - Dal 1950 al 1980 in quello che gli artigiani e commercianti chiamavano "il poggio d’oro" si era arrivati ad impiegare quasi 2 mila addetti". Per Grandoli, "gli artigiani tradizionali si contano sulle dita di una mano, le imprese sono poche e in difficoltà, con la pandemia che sta dando il colpo di grazia. I negozi che esponevano il meglio della produzione, anche accanto ad oggetti turistici, davano comunque l’immagine de nostro artigianato, ma oggi fanno i conti con la crisi. Si vedono esposti fuori dei negozi, salvo eccezioni, oggetti per attirare il cliente che niente hanno a che fare con la nostra produzione. Gli oggetti più belli trovano posto sempre più in fondo ai negozi e con essi l’identità di Volterra, le sue tradizioni e uno degli aspetti più peculiari del suo patrimonio".