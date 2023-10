Alla scoperta di Villa Saletta

Un trekking attorno alla bellezza immobile di Villa Saletta. L’evento è in programma domenica 15 ottobre con ritrovo alle 9.30. L’escursione si addentrerà in un bosco di cerri immerso un’atmosfera incantata. Dopo una breve salita sarà raggiunta la prima strada sommitale che tra vigne e panorami porta fino ad un corto tratto di strada asfaltata che conduce a Villa Saletta. Il borgo è quasi chiuso al pubblico, ma la camminata consentirà di raggiungere la sua piazza principale. Il trekking continuerà per le colline. Prenotazioni: 339-5675637, info@azimut-treks.com.