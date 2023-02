Nuova occasione per sperimentare il trekking alla scoperta delle erbe spontanee di Riparbella organizzato dall’associazione Green Riders Experience. L’appuntamento con l’Herbis Trekking, l’escursione di 10 km che tanto ha avuto successo nelle scorse edizioni, è alle 9 di domenica 26 febbraio da località Il Giardino. Obiettivo: imparare a riconoscere le esclusive proprietà e i maggiori benefici delle piante spontanee commestibili rispetto a quelle provenienti da coltivazioni, l’importanza della stagionalità ma anche del nutrirsi con alimenti la cui biodiversità non è stata intaccata. La prenotazione è obbligatoria: 3331691023 [email protected].com.