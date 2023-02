Alla fine degli anni ’30 ospitava quasi 5mila pazienti

Il primo nucleo manicomiale (dal sito Inclusione, Graffio, Parola Onlus, ndr) nacque nel 1884 in seguito all’istituzione di un ospizio di mendicità per i poveri del Comune. Nel 1888 il convento San Girolamo ospita i primi trenta malati di mente provenienti da Siena. Nel 1897 diventa ‘Asilo Dementi’: il numero di ricoverati sale a 75. Intanto l’Ingegner Filippo Allegri progetta un vero e proprio manicomio convenzionato non solo con Pisa ma anche con le province limitrofe. Tra il 1896 e il 1897 prende forma il "Krafft-Ebing", successivamente "Scabia", padiglione con oltre 200 posti letto. L’aumento dei ricoverati rese necessaria la costruzione di nuovi padiglioni: in totale 25 edifici battezzati con i nomi dei più celebri studiosi e alienisti del tempo. L’intenzione di Scabia, giunto ai primi ‘900, è un manicomio-villaggio dotato di un proprio acquedotto, strade, giardini e fognature; nel 1910 l’energia elettrica sostituisce il precedente impianto a gas.

Nel dopoguerra, l’avvocato Pintor Mameli propose la creazione di una nuova sezione destinata a rieducare 500 minori. Le presenze medie giornaliere passano da 150 del 1900, al loro massimo di 4794 nel 1939. L’aumento dei ricoverati rese necessaria la costruzione di nuovi padiglioni: in totale 25 edifici battezzati con i nomi dei più celebri studiosi e alienisti, cioè gli psichitri del tempo. Dal 1963 si sviluppano le prime idee di riforma in cui si ricerca l’aumento delle libertà dei ricoverati e la riconquista dei loro diritti rendendo necessario un dialogo con la città: il primo contatto significativo è Volterra ’73, operazione culturale in cui partecipano artisti italiani e stranieri e che diventa un punto di aggregazione. L’ospedale psichiatrico è riconosciuto come pioniere dell’ ‘ergoterapia’, metodo terapeutico che consente ai malati un approccio lavorativo. Tornando ai giorni nostri, il manicomio e il graffito di Nof4 sono stati al centro di un grande lavoro di recupero della memoria e dell’opera del più celebre dei matti, Fernando Oreste Nannetti. Oltre alle visite guidate, al recupero di una parte del graffito e alla nascita del centro documentazione ‘Lombroso’, il manicomio è stato un pernio della candidatura di Volterra a capitale della Cultura e ha visto eventi dedicati nell’anno di Volterra22.

ip