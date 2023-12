Alfonsina, una storia che prosegue da 75 anni. Una targa, emozioni e tantissimi ricordi

Una targa per una vita trascorsa a lavorare a diretto contatto con i clienti e con le tecnologie e le novità del mercato. L’amministrazione comunale di Volterra ha premiato l’attività di Saline di Volterra "Fantasie di Regali" con un riconoscimento per i 75 anni di attività. "Sono passati 75 anni dal 17 dicembre 1948 – racconta il sindaco di Volterra Giacomo Santi – quando i genitori di Alfonsina hanno deciso di aprire la loro bottega di articoli elettrici, lampadine, macchine da cucire e da scrivere, apparecchi radio e accessori di ricambio. Alfonsina racconta con emozione dell’arrivo della prima televisione e le curiosità che suscitò, delle macchine da cucire Singer e dell’alluvione del 2014, che ha messo a dura prova l’attività". Storie di una vita trascorsa dietro al bancone quella di Alfonsina Cappellini, un nome conosciuto da tutti a Saline per il suo storico negozio di articoli per la casa e da regalo. Lavoro che le è valso più di un riconoscimento tra cui: l’Aquila di Diamante (2001) e il premio Mercurio dalla Confcommercio (2015). La medaglia e targa d’oro del 2011, come Premio fedeltà al lavoro e progresso economico per la lunga e ininterrotta attività.