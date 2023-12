Alessandro e Antonella. Oggi l’ultimo saluto

Si terranno oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Pomarance i funerali di Alessandro Rossi e Antonella De Rossi, la coppia morta per le ferite riportate in incidente stradale avvenuto il 28 novembre scorso in località Bulera, sulla strada regionale 439. Alessandro Rossi, classe ’65, ex dipendente Enel e sindacalista, è deceduto sul colpo dopo lo schianto frontale con un’altra auto, guidata da un uomo residente a Larderello. La moglie Antonella De Rossi, classe ‘64 e impiegata all’agenzia delle entrate, era stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Cisanello, dove è morta la mattina successiva, il 29 novembre. Una tragedia che ha distrutto una famiglia. E oggi, l’ultimo addio di familiari, amici e della comunità ai due coniugi.