Due corpi ritrovati a Suviana, le vittime salgono a cinque. Restano due dispersi, tra cui Alessandro D’Andrea

Bargi (Bologna), 11 aprile 2024 – Due corpi ritrovati. Sono quelli di Adriano Scandellari, 57 anni di Padova, e di Paolo Casiraghi, 59 anni di Milano. Le vittime della strage nella centrale idroelettrica di Suviana salgono così a cinque. Si cercano ancora Alessandro D'Andrea, 37 anni nato a Pontedera, e Vincenzo Garzillo, 68 anni di Napoli.

Sono queste le ultime notizie che arrivano dalla centrale idroelettrica di Suviana, nell’Appennino bolognese, dove un enorme dispiegamento di soccorritori è impegnato da tre giorni nelle ricerche dei dispersi. Il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, in merito all’inchiesta in corso per disastro colposo e omicidio colposo, ha sottolineato che sono già state ascoltate alcune persone e che saranno effettuati accertamenti su appalti e subappalti. La centrale non sarà tutta sequestrata, i sigilli riguarderanno solo i livelli -8 e -9, dove si è verificato l’incidente.

Il primo corpo dei quattro dispersi recuperato oggi è quello di Adriano Scandellari. Cinquantasette anni, di Padova, risiedeva a Ponte San Nicolò (Padova). Era un lavoratore specializzato di Enel Green Power nella funzione di O&M Hydro. Era stato insignito da poco con la stella al merito per il lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il secondo corpo identificato oggi è quello di Paolo Casiraghi, milanese di 59 anni, che era dipendente della ditta Abb. Tecnico specializzato con tanta esperienza e una vita fatta di viaggi per lavoro, passata nella zona nord di Milano, fra Niguarda e Bicocca, con la passione per l'Inter.

La centrale idroelettrica di Suviana, nel riquadro Alessandro D'Andrea

In tutta la Toscana e soprattutto in Valdera sono ore di angoscia e di attesa per il ritrovamento di Alessandro D’Andrea. Trentasette anni, nato a Pontedera, Alessandro viveva fino a tre anni fa a Forcoli, piccola frazione del comune di Palaia, in provincia di Pisa.

Alessandro viene descritto come un tecnico specializzato esperto, con numerose esperienze anche all'estero. Si era trasferito anni fa insieme alla compagna, anche lei originaria della provincia di Pisa, a Milano. I due erano andati a vivere insieme a Gessate. Alessandro aveva trovato lavoro alla Voith di Cinisello Balsamo, azienda leader nella costruzione di centrali elettriche.

Il padre di Alessandro è un pensionato, la madre lavora come al liceo XXV Aprile di Pontedera. Due le sorelle. Una da tempo si è trasferita a Milano dove lavora come agente di polizia, l'altra è architetto e vive anche lei nel Pisano.