Alda Merini, grande pubblico e altrettanto interesse

Ha fatto registrare un’ampia affluenza di pubblico e un grande interesse l’incontro sul tema "Alda Merini, la poesia, la salvezza dell’anima" organizzato nei giorni scorsi a Volterra dall’unita funzionale salute mentale adulti dell’Alta Valdicecina in collaborazione con l’università della libera età, con l’Accademia della musica e con l’associazione culturale "La Torre" di Montecatini Valdicecina. L’evento rientrava nell’ambito del laboratorio di scrittura creativa iniziato alcuni anni fa al centro diurno della Salute mentale adulti. La sede del servizio ha rappresentato soltanto un punto di partenza, perché nel tempo - come spiega l’educatore professionale referente del progetto Elena Orzalesi - il laboratorio si è proiettato sempre più verso l’esterno, sia per motivi di ricerca e di ispirazione che per favorire l’integrazione con le associazioni del territorio e con i volontari. La coordinatrice degli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica in ambito salute mentale adulti zona Sud Rita Scarselli, anche a nome del direttore dell’unità funzionale salute mentale adulti Fabrizio Lazzerini, ha specificato come fra gli obiettivi del servizio, sia presente anche la creazione di una rete con gli altri soggetti interessati, per raggiungere le finalità di prevenzione, cura e riabilitazione.

La psicologa Sara Rossi è poi entrata nel merito dell’argomento, mettendo in evidenza il valore terapeutico della poesia e la sua importanza nella cura del benessere psicofisico dell’individuo. La serata è proseguita con la lettura di alcune poesie di Alda Merini da parte di persone che frequentano i servizi della salute mentale nel settore adulti.