Albero azzurro Fotovoltaico e nuovi impianti

SANTA CROCE

Iniziati i lavori di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Albero Azzurro. Si tratta di un intervento molto consistente che il Comune di Santa Croce può realizzare grazie ad un contributo del Ministero della transizione ecologica che ha messo a disposizione le risorse. Verrà rinnovato il sistema di approvvigionamento energetico dell’edificio tramite la sostituzione dell’impianto esistente con uno di nuova generazione che prevederà un generatore a pompa di calore alimentato da un sistema fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio. L’impianto erogherà calore grazie a nuovi fan-coil. Nel suo complesso i lavori hanno un costo di circa 250mila euro. I lavori di realizzazione del nuovo impianto si concluderanno entro il mese di agosto così da iniziare il nuovo anno scolastico con il nuovo sistema di riscaldamento.

"Siamo molto soddisfatti di questo intervento – le parole della sindaca Giulia Deidda – perché aggiunge un’ulteriore azione di efficienza energetica in uno spazio pubblico, un passo in più nella direzione di avere edifici sempre più performanti dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della qualità di vivibilità degli ambienti, cosa che per una scuola è sempre molto importante". "Ringraziamo l’ufficio lavori pubblici – aggiunge l’assessore Daniele Bocciardi – perché in questi ultimi due anni non è stato semplice seguire la pubblicazione dei bandi da parte dei ministeri, ma i nostri tecnici sono stati sempre pronti a non farsi sfuggire opportunità importanti, anche a costo di rimodulare i programmi di lavoro già concordati per rispondere ai tempi dettati dagli enti erogatori di contributi".