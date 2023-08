Alberi morti a Pontedera: FdI denuncia alla Corte dei Conti

Un esposto alla Corte dei Conti e la richiesta della revoca della delega all’assessore Mattia Belli: Fratelli d’Italia promette battaglia sugli alberi morti di Pontedera. "Pontedera è un cimitero di alberi, come Fratelli d’Italia sono anni che denunciamo questa situazione - scrive il leader di FdI Matteo Bagnoli - Basta fare un giro nella zona industriale di Gello, in viale Europa nella zona della Bellaria, lungo la ciclabile del Chiesino per notare che tantissimi degli alberi piantati negli scorsi anni e mesi risultano morti. Purtroppo, a Pontedera la prassi è questa: si piantano alberi e poi si abbandonano al loro triste destino. Come noto, se non viene curata adeguatamente, neppure nella fase iniziale, la pianta poi si secca. Questo modo di fare, piantare e poi vedere il secco dopo alcuni mesi, sono quattro anni che si ripete, creando un grave danno economico, d’immagine e ambientale per Pontedera che ci ha costretti a denunciare il tutto alla Corte dei Conti con un esposto". Nel prossimo consiglio comunale FdI chiederà al sindaco di revocare le deleghe all’assessore Belli "Deve essere intrapresa un’azione risarcitoria nei confronti di chi non ha svolto la manutenzione delle piante per il danno economico, d’immagine e ambientale".

E sulle questioni ambientali, FdI muove un nuovo attacco: "Non si placa l’abbandono selvaggio di rifiuti in via Vittorio Veneto, una delle vie principali del quartiere Fuori del Ponte. La situazione al lato della strada è molto preoccupante, rifiuti di ogni genere che emanano cattivi odori, vengono abbandonati quotidianamente, andando a ingrossare quella che ormai è diventata una discarica a cielo aperto. L’amministrazione, invece d’intraprendere una seria lotta nei confronti degli incivili che abbandonano i rifiuti con telecamere e maggiori controlli, si limita a rimuovere la spazzatura quando il problema raggiunge dimensioni allarmanti. Inciviltà tutelata".