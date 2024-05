Al via "Sabato. Raccontando"

"Sabato Raccontando" inizia domani. Quattro incontri, dalle 17 in poi, nei giardini e parchi pubblici di Montecalvoli, Ponticelli, Cerretti e San Donato. Ogni sabato, dal 18 maggio all’8 giugno, a partire dalle 17, la rassegna, organizzata dalla biblioteca comunale di Santa Maria a Monte, in collaborazione con l’associazione culturale ViviTeatro, propone letture ad alta voce di storie e racconti tutte legate dalla tematica green. Attraverso brevi storie motivazionali sul cambiamento climatico e sul mondo in cui viviamo, i bambini e le bambine potranno capire perché il clima sta cambiando e quanto sia importante ogni loro azione. La partecipazione è libera e gratuita.