Al via le notti delle movida In campo tanti volontari

Oggi riparte la vera movida. Quella dell’estate. Quella che ha come punto di riferimento lo chalet dei giardini pubblici. Negli anni scorsi le presenze massicce fino a tarda notte – anche quando c’era ancora alta l’attenzione sugli assembramenti – sono state oggetti di polemica. Si riparte stasera con un dispiegamento di volontari per garantire la massima tranquillità ed evitare anche il problema della sosta selvaggia. E’ questa la prima serata del mercoledì allo Chalet di San Miniato come di consueto, con il Dj set.

"Per cercare di garantire un afflusso il più possibile ordinato abbiamo predisposto in accordo con la polizia municipale alcune indicazioni da seguire – spiega una nota del movimento Shalom che gestire la piccola struttura – . Innanzitutto questo anno essendoci la Ztl attiva dalle 20 nel centro storico è consigliabile salire a San Miniato dal Fontevivo oppure da La scala e parcheggiare preferibilmente nel parcheggio Fonti alla fate (utilizzando l’ascensore per raggiungere il cornetto storico). In corso Garibaldi sarà predisposto comunque il senso unico in direzione centro a partire dalle 21 in modo da poter garantire sempre il passaggio di eventuali mezzi di soccorso". "Per quanto riguarda ciclo motori, scooter è consigliabile sempre parcheggiare o nel parcheggio fonti alle fate oppure al tornante belvedere (sotto lo chalet) – prosegue la nota –. Per garantire il regolare afflusso abbiamo coinvolto oltre ai volontarie e al personale di Shalom anche i volontari dell’associazione Vab e della Misericordia di San Miniato per il primo soccorso e antincendio".

L’organizzazione avverte tutti i giovani che intenderanno recarsi alla serata che come previsto dal regolamento comunale in vigore per gli esercizi commerciali, sono vietate la vendita di bevande in vetro se non nelle strette vicinanze e pertinenze del locale. Questa prima serata sarà il banco di prova perché poi c’è tutta l’estate davanti: negli anni scorsi il mercoledì ha visto la presenta di centinaia e centinaia di giovani affollare l’area dei guardini con la città trasformata in un safari di auto, in certi casi parcheggiati davanti gli ingressi delle abitazioni. Più volte anche i residenti avevano fatto appello all’amministrazione di mettere ordine nelle notti movimentate di San Miniato. La Ztl è stata una prima risposta.

C. B.