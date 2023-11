Al via la storica. Sagra del Cinghiale

La cucina scalda i motori: la 51esima edizione della sagra del cinghiale di Riparbella è alle porte. Due i week end: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 novembre e poi, ancora, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19. I tavoli saranno allestiti nella tensostruttura riscaldata di Largo Carlo Alberto dalla Chiesa: esperienza e tradizione gli ingredienti di una sagra che ha superato il mezzo secolo di vita e che è in grado di calamitare tantissimi appassionati. Si parte venerdì alle 19. Circa 30 i volontari della Pro Loco Riparbella che saranno impegnati sul campo a cui si aggiungeranno, come tradizione, i bambini del paese. A far divertire tutti, soprattutto le famiglie, il luna park per i più piccoli e il sabato sera la discoteca.