Al via la stagione del marzuolo Quest’anno proporrà tre sagre

"Diventare la capitale del tratufo della Toscana". E’ l’obiettivo della città della Rocca che il presiente della Fondazione San Miniato Promozione, Marzio Gabbanini, ha sottolineato presentando il trittico di iniziative dedicato al tartufo marzuolo, che unisce San Miniato, Cigoli e Corazzano nel nome di un altro frutto pregiato di queste terre. Una vera e propria stagione del marzuolo: a San Miniato, questo prodotto della terra si festeggia a Cigoli da 23 anni con la mostra mercato organizzata dall’associazione culturale Giuseppe Gori nel circolo Arci (18 – 19 marzo).

Da quest’anno ci sarà anche con una nuova manifestazione a Corazzano (11 – 12 marzo). La stagione del marzuolo sarà però inaugurata domenica 5 marzo a San Miniato in occasione del mercatino dell’antiquariato, in una giornata di festa dove assaggiare il tartufo marzuolo e le tipicità locali di San Miniato, oltre alla possibilità di prendere parte a un’analisi sensoriale del tartufo con i tartufai. A promuovere e coordinare questa stagione dedicata al tartufo primaverile è Fondazione San Miniato Promozione, con l’ausilio dell’amministrazione comunale. Il taglio del nastro nel capoluogo sarà alle 10.30 ai Loggiati di San Domenico, apripista a tutti gli eventi della giornata: show cooking, mostra delle tipicità pranzo all’osteria del marzuolo, grazie a Slow Food e Mercati della Terra, alla caccia al tesoro organizzata da Discover San Miniato, dimostrazione di cerca e cavatura del tartufo coi cani dell’Associazione Tartufai. Un contenitore ricchissimo per una giornata all’insegna del gusto e delle bellezze della città. Apripista di delle altre due tappe del marzolo a San Miniato, quella di Corazxzano e quella Cigoli.

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato ha detto: "Il marzuolo rappresenta un prodotto d’eccellenza per tutto il nostro territorio, che ci permette di allungare la stagione del tartufo ed estenderla a tutto l’anno. Può sembrare un prodotto di minor importanza rispetto al bianco ma, in realtà, il suo apprezzamento è cresciuto molto e l’esigenza di avere una serie di appuntamenti dedicati e di grande qualità, ce lo confermano". Marzio Gabbanini, presidente Fondazione Smp: "Tutto si muove nell’ottica di diventare la capitale toscana del tartufo, perché abbiamo tutte le caratteristiche per esserlo. Il marzuolo parte dal centro storico ma con la conferma innegabile di Cigoli e la novità di Corazzano".

C. B.