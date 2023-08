Al via la Sagra della patata "Festa con una marcia in più" Il padellone da stasera in piazza

Il padellone è già stato piazzato sotto i tigli del Monumento. Lo stand della cucina è pronto, il palco pure. La Sagra della patata edizione numero 50 è pronta a prendere il via con un calendario di personaggi ed eventi eccezionale. Da stasera al 22 agosto saliranno sul palco di piazza della Vittoria Ivana Spagna (stasera), Paolo Ruffini (domenica 20), Enrico Ruggeri (lunedì 21, che è anche il giorno della Fiera dell’Assunta) e, il 22, David Pratelli con il suo show. La data di domani, invece, sarà caratterizzata dai Killer Queen, la più importante cover band del gruppo inglese. Nei cinque giorni della festa ci saranno raduni di auto d’epoca, moto Harley Davidson, Apecar e Ciao e Vespa e, gran finale del 22 agosto, tombolone con primo premio da mille euro e secondo premio da 300 euro. Protagonista, ovviamente, la patata Tosca che viene coltivata a Santa Maria a Monte da decine d’anni grazie al terreno particolarmente propizio. Oltre al padellone, la frittura delle chips ci sarà anche in piazza Marconi e piazza Politi. "La Sagra della patata fritta ha una marcia in più da sempre proprio perché è legata a un prodotto della terra molto apprezzato, ma anche per la grande capacità che il comitato Fiera dell’Assunta ha avuto nel riproporre e modernizzare un progetto della tradizione", dice la sindaca Manuela Del Grande". L’assessore Romano Nieri sottolinea la "capacità che i coltivatori hanno da sempre nel sapere curare la coltivazione della patata nei terreni collinari di Pregiuntino, Falorni, Fontine, Pozzo e Cerretti". L’assessore Roberto Michi sottolinea, infine, la rivalutazione della Fiera dell’Assunta. "In piazza, quest’anno – dice Michi – ci saranno gonfiabili per bambini, banchi di vario genere e attrazioni".

g.n.