Al pianoforte del teatro Verdi c’è Mathias Weber

Musica classica al festival Utopia del Buongusto a cura di Guascone Teatro. Venerdì 20 ottobre alle 21 al teatro Verdi arriva il concerto per pianoforte di Mathias Weber, panista e direttore del festival Erard di Amburgo che eseguirà opere di Mendelssohn-Bartholdy, Schumann e Chopin. Slogan della serata: "I Posteri abbiano cura di conservare degnamente la libertà che gli antenati partorirono".

Weber è nato a Gottinga: dopo una prima educazione musicale, a soli otto anni fece la sua prima esibizione davanti al pubblico a Oldenburgo con preludi e fughe di Johann Sebastian Bach. Weber è stato titolare di una borsa di studio della Studienstiftung des Deutschen Volkes e della selezione federale, e tra i premi a lui assegnati, quelli che rappresentano la competizione Ard e la competizione internazionale a Roma, nonché il gran premio fratelli Busch Prize. Innumerevoli concerti hanno portato Weber in diversi Paesi del mondo, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti e in Asia. L’ingresso è 12 euro. Alle 20 al bar del teatro, cena con "Il tagliere amico" a 10 euro (su prenotazione). Un gemellaggio di sapori tra Toscana e Bassa Sassonia. Prenotazioni: 328-0625881 o 320-3667354.