Al MuMe i lavori degli studenti

I lavori che le classi degli Istituti Comprensivi Sacchetti di San Miniato e Buonarroti di Ponte a Egola hanno presentato per il Giorno della Memoria celbrato nel gennaio scorso saranno, per un paio di mesi, in mostra al MuMe - Museo della Memoria di San Miniato sotto i loggiati di San Domenico. Ci sono le valigie di cartone con gli scritti di Primo Levi e il Diario di Anna Frank, c’è il filo spinato della memoria che collega storie ed aneddoti della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste, ci sono le riflessioni degli studenti insieme alle testimonianze di Italo Geloni e Daniela Sarfatti e le immagini delle deportazioni che risvegliano forti emozioni. "Sono opere frutto di un importante impegno e di forte impatto – dice il sindaco Simone Giglioli – che ho visitato insieme all’assessore Arzilli e che vi consiglio di venire a vedere perché vi colpiranno"