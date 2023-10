Al lavoro per una proposta unitaria. Pronti a una nuova fase di confronto

La prossima settimana si preannuncia come ora decisiva per la vertenza sindacale che mette al centro gli operatori museali, dal momento che è pronto a apparecchiarsi l’incontro tra la nuova società appaltatrice, vincitrice del bando di gara della discordia. Poi, si aprirà una nuova fase di confronto con la parte sindacale dopo gli ultimi e burrascosi mesi segnati da scioperi degli addetti museali e da fumate nere in prefettura per giungere a un punto di caduta. Il sindacato di base Cub, per bocca di Federico Giusti e Alessandra Bernardeschi (operatrice nel polo museale) mette a fuoco gli elementi fondanti di una proposta per salvare i livelli occupazionali.

"In questi giorni abbiamo provato a costruire una proposta unitaria come lavoratori e lavoratrici dell’appalto, una proposta che rappresenta gli elementi basilari di una rivendicazione sindacale a tutela di tutta la forza lavoro. Non si tratta di rappresentare interessi particolari, magari legittimi, ma collettivi. In alcuni appalti hanno operato una scelta ben precisa: rafforzare i contratti a tempo indeterminato in essere trasformando molti in full time salvo poi affidarsi ad app, biglietterie elettroniche e tecnologie innovative per ridurre il fabbisogno e la spesa di personale". Una scelta che finirebbe con il danneggiare i contratti a tempo determinato mettendo in competizione i lavoratori tra loro.

"Per quanto ci riguarda - riprendono dalla Cub - è necessario preoccuparsi della salvaguardia della forza lavoro in toto, ove possibile potenziare i contratti adottando le tipologie più favorevoli, e risanando le situazioni più critiche in termine di carico orario, al fine di avviare una tendenza alla riduzione delle disparità tra i lavoratori. Ciò sarebbe possibile attraverso una più equa ridistribuzione dei monte ore individuali nel contesto di un contratto di settore migliorativo che garantirebbe comunque per tutti il miglioramento del rapporto retribuzioneorario. Siamo consapevoli che per come sia stato scritto il bando, con la contrazione delle aperture invernali, sia difficile, pur auspicandolo, anche trasformare i part time verticali in orizzontali che contrattualmente hanno zero ore da novembre a marzo compresi: cinque mesi di sospensione dal servizio, senza poter usufruire del sussidio di disoccupazione. Non si tratta dunque di calibrare sui singoli le soluzioni, ma di proporre soluzioni eque che cerchino di rafforzare i contratti in essere e il loro potere di acquisto senza perdere di vista la situazione dei lavoratori con minori tutele".

Una nuova fase di trattativa dai contorni serrati. "Non sarà facile: molto dipenderà dalle proposte della committenza e della ditta aggiudicatrice, ma fin da ora è necessario precisare i nostri obiettivi che non saranno la guerra di tutti contro tutti o contrattazioni ad personam - dicono Giusti e Bernardeschi - ma un ragionamento collettivo nell’interesse di tutti. Sta alla nostra intelligenza e caparbietà, al nostro spirito unitario il compito di portare ai tavoli delle proposte ragionate a tutela della forza lavoro nell’appalto".

Ilenia Pistolesi