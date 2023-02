"Aiutate mio fratello" E la scuola si mobilita

di Ilenia Pistolesi

Un Sos disperato che è rimbombato dalla Romania a Volterra: è l’appello intriso di dolore e speranza che Ana Maria Defta ha voluto diffondere attraverso Maurizio Righi, ex insegnante dell’istituto tecnico Niccolini, per salvare la vita del fratello 29enne Florin, ex studente del Niccolini, scuola dove si è diplomato nel 2014. La vita di Florin è appesa a un labile filo. Soffre da due anni di una rara forma tumorale, la sclerosi nodulare del linfoma di Hodgkin. I medici, in Romania, hanno tolto al giovane e ai suoi cari ogni orizzonte di guarigione da questo tremendo male. E le cure all’estero sono assai salate. Quindi la sorella, tramite Facebook, e dopo aver lanciato appelli su varie piattaforme web, ha scritto al prof Righi, ex insegnante di Florin. Una richiesta che, in queste ore, si sta tramutando in una prima e grande catena di solidarietà: Ana Maria, sulla sua bacheca Facebook, da tempo sta postando appelli, gridando a squarcia gola il dolore del fratello e la quasi ‘impotenza’ della famiglia di fronte a una malattia per la quale, gli ospedali in Romania, hanno dato fatale verdetto. Un verdetto micidiale, parole che hanno completamente gettato nel più cubo dei baratri la famiglia di Florin, le cui condizioni di salute si stanno aggravando per un ulteriore problema di salute per il quale ha dovuto subire un’operazione chirurgica.

"Siamo in contatto con la famiglia di Florin. La situzione che ci ha descritto la sorella è molto grave – spiega Righi – ho immediatamente condiviso su Facebook l’appello di Ana. Servono soldi, tanti, per trasferire Florin in un ospedale di Vienna che potrebbe offrire le cure adeguate per quella particolare patologia di cui è affetto, una forma tumorale molto grave. Stiamo creando un gruppo di aiuto, perché sia l’associazione ‘Noi ex studenti del Niccolini’, sia alcuni ex compagni di classe di Florin, ma anche docenti e persone comuni, stanno dando la loro disponibilità a aiutare Florin per coprire le costosissime spese mediche che dovrà affrontare fuori dalla Romania, e che potrebbero salvargli la vita". I costi iniziali di diagnosi e alloggio sono di quasi 20 euro euro, e se dovesse servire un nuovo intervento al femore, altri 40 mila euro, oltre alle terapie per il linfoma. Per chi volesse aituare Florin, è possibile effettuare una donazione sulla piattaforma GoFundMe.com (‘Please donate to save my son’s life’), o a due conti correnti, uno italiano, uno romeno. Per quello italiano, le coordinate saranno dettate su alcuni profili social.