Agroalimentare. Idee per il distretto

Il Distretto Rurale e Biologico della Valdicecina, Cna Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ringraziano per la straordinaria partecipazione delle aziende agricole, artigiane e commerciali all’incontro di per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti integrati di Distretto sulle filiere agroalimentari. Alla presentazione dei progetti ad oggi attivi nel Distretto che hanno contribuito a portare sul territorio oltre 500.000 euro di risorse, alle funzioni che esso può svolgere per nuovi progetti di sviluppo dei territori, in cui la produzione agricola, i servizi del mondo rurale, l’offerta turistica e culturale si integrano in una unica progettualità, è seguita l’illustrazione delle opportunità che eventuali piani integrati di Distretto offrono al settore agroalimentare, approfondendo anche la scheda per la manifestazione di interesse.