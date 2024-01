"Agricoltura in difficoltà. Costi alle stelle"

Valdera

Dal campo alla tavola i prezzi crescono a tre cifre. Un esempio tra i più eclatanti è dato dalla pasta di semola di grano duro il cui prezzo nel 2023 è cresciuto al consumo dell’11% mentre contemporaneamente quello del nostro grano è precipitato del 40%. L’agricoltura è arrivata ad un punto di non ritorno. Fabrizio Di Rado è proprietario dell’Opificio Birrario, birrificio agricolo a Lorenzana, e ha le idee molto chiare su questo argomento. "Questo è un sistema che ormai non regge più – dice – basti pensare ai cereali il cui prezzo di vendita non riesce a coprire i costi di produzione. Inoltre all’agricoltore viene imposto il prezzo del seme, del gasolio fino a quello di vendita del prodotto finito. Al produttore il finocchio costa 65 centesimi al chilo e poi lo ritroviamo in vendita nella grande distribuzione a 3-4 euro, c’è qualcosa che non torna".

Di Rado sottolinea come i produttori siano penalizzati anche perché spesso vengono messi in concorrenza tra loro, magari con prodotti provenienti dall’estero. Penalizzazione che riguarda anche l’ultimo anello della catena, ovvero il consumatore costretto a sopportare un carrello della spesa dal costo sempre più pesante. "Il settore ortofrutticolo è indubbiamente il più danneggiato. Personalmente – spiega – ho il vantaggio di evitare molti passaggi e mediatori costosi in quanto non compro fitofarmaci, seme, pochissimo concime e non vendo orzo o luppolo ma esclusivamente il prodotto finito, oltre a produrre orzo e malto direttamente in azienda. Tuttavia, i costi sono aumentati per tutti e se a questo aggiungiamo gli eventi climatici estremi degli ultimi tempi capiamo che la situazione per la categoria è più grave di quanto si pensi".