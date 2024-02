"Agone elettorale a Volterra: sfida a due tra Santi e Giorli, coalizioni in fermento"

Volterra vede un agone elettorale in cui sarà sfida a due: da un lato il sindaco uscente Giacomo Santi, dall’altra parte Francesca Giorli, che ha vinto le primarie civiche contro l’alleata Roberta Benini. La coalizione di centro sinistra che sostiene la candidatura bis Santi vede, come coordinatore, Guido Verdianelli. L’assemblea dell’Unione Comunale del Pd di Volterra ha sancito l’alleanza dei Dem con Azione e +Europa. La coalizione, di cui già faceva parte Sinistra Italiana, che sosterrà il sindaco Santi, si amplia. "Un’alleanza, quella appena sancita - sostiene il segretario Pd Lorenzo Lazzerini - che non è solo un atto formale, ma manifesta un impegno dei nostri nuovi alleati per la prossima campagna elettorale e un segnale politico di una scelta di campo chiara". Il quadro a Pomarance è tutt’altro che definito. L’annuncio della candidatura a sindaco di Leonardo Fedeli, uomo di punta per anni delle legislature civiche di Insieme per Cambiare e che formerà una propria compagine chiudendo l’esperienza con Ipc, manda in crisi il sistema che, di fatto, ha governato la capitale geotermica dal 2009. Sembra delinearsi una defezione della sindaca uscente Ilaria Bacci, mentre l’ex sindaco Loris Martignoni dovrà sciogliere il nodo di una sua candidatura. Certa la candidatura per un quarto mandato di Alberto Ferrini, sindaco uscente di Castelnuovo Valdicecina.