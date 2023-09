Devasta l’abitazione e aggredisce i poliziotti

Pontedera, 14 settembre 2023 – «Prima che l’ammazzi venite a portare via mia madre affetta da disturbi psichici". Questa la telefonata di un uomo al commissariato di Pontedera tramite il numero unico dell’energenza 112. In realtà quello affetto da disturbi psichici era l’autore della telefonata. Un ventottenne che alla fine della turbolenta serata è stato arrestato con l’accusa di "violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale". Il giovane, domiciliato a Pontedera, tossicodipendente, disoccupato, è stato arrestato dagli agenti della squadra volanti intervenuti martedì sera poco dopo le 22,30 in una abitazione.

Quando i poliziotti sono arrivati all’esterno della casa hanno trovato un equipaggio della Pubblica Assistenza di Pontedera che ha riferito di non riuscire a entrare perché il giovane non voleva essere curato e che dentro la stessa casa c’era una donna, la mamma del ventottenne, inferma a letto con la bombola dell’ossigeno a causa di un enfisema polmonare. Non tornava niente, quindi, di quanto l’uomo aveva raccontato nella telefonata al 112 chiedendo l’intervento della polizia. I poliziotti hanno trovato la casa completamente a soqquadro e nella sala da pranzo alcuni pezzi di legno dei mobili rotti. Opera quasi sicuramente del giovane visto che la madre, nelle condizioni in cui è stata trovata, non avrebbe potuto compiere tutti quei danni.

L’arrestato , in evidente stato di agitazione, appena ha visto i poliziotti ha iniziato a offenderli e a minacciarli con sempre più insistenza. Alla fine gli agenti sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio e a portarlo in commissariato. Anche perché c’era il rischio concreto che facesse del male alla madre. Il ventottenne ha continuato a oltraggiare e minacciare i poliziotti sia durante il viaggio che in commissarito fino ad avvicinarne uno cercando il contatto fisico. E’ stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza. Il giudice ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.