Aggressione all’uscita della discoteca, ragazza finisce in ospedale

POMARANCE

Una 21enne di Pomarance è stata aggredita fuori da un locale a Firenze da un 30enne residente nel Comune geotermico. L’aggressore e l’aggredita risultano conoscenti. Il fatto è accaduto lo scorso venerdì sera quando la giovane, che si trovava a Firenze con una comitiva di amici, è stata approcciata dal 30enne in un locale: il ragazzo l’ha importunata e insultata per tutta la serata. La 21enne, impaurita e in preda al panico, ha chiesto ai gestori del locale di far allontanare il giovane, ma ciò non è accaduto. All’uscita della discoteca, il 30enne ha aspettato la ragazza: prima si è avventato al suo collo, poi l’ha violentemente strattonata fino a farla cadere a terra.

La giovane è stata immediatamente portata in un ospedale a Firenze, dove è stato diagnosticato un trauma cranico, oltre a varie contusioni e alla rottura di tre denti. La prognosi è di 7 giorni. La giovane ha presentato denuncia contro il 30enne a una stazione dei carabinieri di Firenze.