Aggressione al kebab, ultime indagini per risalire ai responsabili

Telecamere di videosorveglianza e testimonianze. Si articolano su queste due precise direttrici le indagini dei carabinieri per identificare gli autori dell’aggressione di venerdì scorso al kebab di via Nazario Sauro a Ponsacco. Il lavoro dei militari dell’Arma sta per giungere a compimento. In particolare, stando a qualche indiscrezione, sarebbe a un passo l’identificazione dei primi due aggressori, intorno alle 22,30 di venerdì della scorsa settimana sono entrati nel kebab già in evidente stato di alterazione alcolica.

Volevano altro alcol, altre birre per l’esattezza, e di fronte al rifiuto del commesso del negozio si sono ribellate iniziando a lanciare bottiglie prese dal frigorifero, sedie e tavoli. Il negoziante, a fatica, è riuscito a buttarli fuori e chiudere la porta così da mettersi in salvo ed evitare conseguenze fisiche per se stesso, anche se alla fine ha riportato una contusione a una caviglia sbattendola nella zampa del tavolo nel tentativo di far uscire i due aggressori.

I carabinieri della compagnia di Pontedera e della stazione di Ponsacco hanno già messo a verbale le testimonianze di diverse persone. Il lavoro si concentra ora sulle telecamere di videosorveglianza pubbliche che avrebbero già fornito riscontri importanti. Oltre ai primi due aggressori vengono ricervati anche gli altri (una decina in tutto) che pochi minuto dopo sono arrivati in rinforzo ai primi due. L’ipotesi di reato è aggressione e danneggiamento. Non rissa.

E’ innegabile, infine, che l’episodio – senza volerne sminuire la gravità – abbia innescato una serie di reazioni e commenti che, in alcuni casi, sono andati oltre quanto accaduto. Ma Ponsacco, con la vicenda del palazzo rosa di via Rospicciano ancora da risolvere, è una continua polveriera. Sia per i fatti di violenza che per le reazioni.

gabriele nuti