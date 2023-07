Affitti alle stelle Piccoli comuni più cari Aumenti fino al 30%

di Carlo Baroni

PONTEDERA

Affitti verso le stelle. Soprattutto nei piccoli Comuni. E’ quanto emerge dagli ultimi dati. Negli ultimi mesi, oltre al caro energia e all’incremento dei prezzi dei beni di prima necessità, i canoni immobiliari sono infatti aumentati sensibilmente a livello nazionale. E, anche in Valdera e nel Comprensorio con una geografia a macchia di leopardo. In tanti già dopo la crisi provocata dalla pandemia hanno dovuto comprimere le proprie spese per far fronte al pagamento di tutti gli oneri. E oggi, con la bolla dell’inflazione, ad essere messi a dura prova non sono soltanto i nuclei familiari meno abbienti, ma anche quelli che fino a poco tempo fa riuscivano a godere di una certa stabilità.

I canoni di affitto, infatti, crescono ad un ritmo più sostenuto rispetto ai prezzi di vendita, secondo le ultime valutazioni del settore. Ma vediamo alcune situazioni. Se Ponsacco manifesta una certa stabilità – un aumento del 4,39% rispetto a giugno 2022 e una costo di 8,08 euro al metro quadrato – a Calcinaia c’è invece una diminuzione del 4,74%. Situazione diversa a San Miniato: siamo davanti ad un aumento del 7,13% rispetto al giugno dello scorso anno (8,41 mensili al metro quadrato). A Pontedera il quadro resta stabile e siamo davanti ad na diminuzione del 0,45% rispetto ai dati dello scorso anno. santa Croce è il territorio che presanta il massimo rialzo: nel giugno scorso per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 8,24 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 11,96% rispetto ad un anno fa. Situazione diametralmente opposta a Castelfranco dove cè invece una diminuzione del 5,15% nel raffronto su dodici mesi fa (€ 7,38 mensili al metro quadrato). Il picco in salita lo registra Crespina con un aumento del 31,54% rispetto ad un anno fa. La terra delle civetta è seguita a ruota da Peccioli: un aumento del 27,27% rispetto a giugno 2022.

Segue Palaia con una richiesta media di 7,47 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 24,09%. In salita anche a Terriciola con un aumento del 22,42%, Case in affitto più care anche a Lajatico con un +10,59% rispetto ad un anno fa. Lieve la crescita dei costi a Bientina dove il prezzo sale ma del 2,67%. Resta contenuto anche l’aumento a Capannoli che si ferma prima del 5%. Affitti in calo – sempre secondo Immobiliare.it – li troviamo a Fauglia dive si registra una diminuzione del 7,84% Infine un’occhiata alla Valdicecina, sempre rispetto a giugno 2022. A Volterra nel giugno scorso per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 6,77 euro al mese per metro quadro, con una diminuzione del 1,02% rispetto ad un anno fa.