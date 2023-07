Afferra un coltello e rapina coetaneo davanti all’amico

PONTEDERA

Tre amici. in casa di uno di loro. A un certo punto uno va in tilt, afferra un coltello e minaccia uno degli altri due. Il terzo resta attonito. Attimi di paura. "Dammi il cellulare", le parole che pronuncia. L’altro, impietrito, consegna l’attrezzo e scappa. Di corsa va dai carabinieri. Che in pochi minuti scoprono tutto e denunciato il giovane per rapina aggravata dall’uso di armi. Il gravissimo fatto di cronaca è successo in un caldissimo pomeriggio di luglio in un appartamento di Pontedera.

L’aspetto più allarmante, oltre al reato commesso, è che i tre si conoscevano bene e per tutti e tre è stato naturale ritrovarsi nella abitazione di uno di loro. E la vittima mai avrebbe pensato di vedersi un coltello puntato contro. Eppure è successo. Qualcuno darà la colpa anche al caldo, ma il problema non è il caldo o il freddo, è la facilità con cui un numero sempre più alto di ragazzi commette questo tipo di reati. Che possono, forse sono, anche essere episodi isolati. Ma un episodio isolato può essere anche una coltellata in mezzo alla pancia. E a quel punto dalla minaccia alla tragedia è un attimo.

I tre sono tutti ventenni di origin e straniera. Il ragazzo minacciato e rapinato del telefono cellulare è stato pronto a scappare e a rivolgersi ai carabinieri della stazione cittadina. I militari della stazione di Pontedera – insieme ai colleghi dell’aliquota radiomobile dei carabinieri – , si sono subito diretti all’abitazi

one indicata dalla vittima e hanno subito individuato il rapinatore che non ha opposto alcuna resistenza, ha consegnato il telefonino che aveva rapinato. Poi è stato denunciato.

g.n.