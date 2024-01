Aeci e i mutui. Possibili ricalcoli dopo Cassazione

PONTEDERA

"Dopo la sentenza della Cassazione sulla cosidetta manipolazione dell’Euribor tra il 29 settembre del 2005 e il 30 maggio del 2008, ora è possibile richiedere il risarcimento". A dirlo è Leonardo Peruffo (nella foto), presidente nazionale di Aeci (Associazione europea consumatori indipendenti) che ha sede a Pontedera. "Il principio è applicabile a tutti i finanziamenti a tasso variabile agganciati al tasso Euribor e in particolare quelli tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 – spiega Peruffo – La Cassazione ha ribaltato la pronuncia di appello, la quale aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’articolo 2 della legge 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice non aveva partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento".

"In conclusione, la sentenza della Cassazione potrebbe aprire la strada a una potenziale ondata di azioni legali e richieste di restituzione-risarcimento degli interessi pagati sui mutui a tasso variabile – conclude Leonardo Peruffo di Aeci – Gli interessi su tutti i debiti, mutui, finanziamenti e leasing, in essere tra il 2005 e 2008 possono essere oggetto di contestazione chiedendo l’azzeramento o il ricalcolo. La prescrizione decennale del diritto a chiedere la restituzione decorre dal pagamento dell’ultima rata del prestito. E’ importante, per tutti i mutuatari che ritengono di essere danneggiati attivarsi tempestivamente per fare valere i propri diritti. Ai nostri sportelli alcuni si sono già presentati. Per eventuali chiarimenti i nostri uffici sono a diposizione ai recapiti di sede 0587 212544 o email [email protected]".