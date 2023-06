Adesso il vetro nasce dai rifiuti Peccioli, oggi si svela l’impianto

Verrà svelato oggi alle 15, in piazza del Popolo, il nuovo impianto di ossidazione termica con tecnologia flameless: a fronte del trattamento di 177mila tonnellate di rifiuti destinati alla discarica, saranno generati 26.500 tonnellate l’anno di perle vetrose destinate al mercato (è in corso la procedura di riconoscimento di End of waste), 50.000 m3 di acqua di qualità da destinare a scopi industriali e di comparto, circa 90.000 tonnellate l’anno di CO2 che sarà intercettata, liquefatta e reimmessa sul mercato. L’impianto è energeticamente autonomo e genera anche un surplus di circa 42.000 MWh di energia. "Siamo partiti dall’osservazione di un pozzanghera di percolato, correva l’anno 1990, fino ad arrivare alla costruzione di un sito industriale di smaltimento e trattamento rifiuti - sottolinea il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni - dalla discarica (ancora indispensabile) a impiantistica innovativa fino all’impianto di ossidazione termica con tecnologia flameless, si chiude il ciclo dei rifiuti senza produrre scarti. Siamo giunti al 2023: a seguito del bando emanato dalla Regione Toscana sulla manifestazione di interesse, un accordo tra Belvedere e Retiambiente ha permesso di candidarci per presentare un progetto che va a chiudere il ciclo dei rifiuti attraverso l’impianto di ossidazione termica con tecnologia flameless. Il 9 giugno è stato depositato il progetto alla Regione".

Ecco gli scenari possibili. "Da sottolineare l’importanza, sul piano locale e regionale, della collaborazione di Retiambiente e Belvedere che ha permesso di presentare questo nuovo progetto con il duplice risultato di dotare Retiambiente, società di proprietà di 100 comuni e titolare della gestione dei rifiuti in 4 provincie, di un impianto di trattamento rifiuti che chiude il ciclo dei rifiuti per rispondere positivamente al bando della Regione - riprende Macelloni - Mi auguro che questa collaborazione possa continuare con l’obiettivo di struttura sempre di più Retiambiente sul piano della disponibilità impiantistica, sia per ragioni economiche che strategiche".

Da qui, un appello agli altri sindaci: "Faccio un appello ai miei colleghi sindaci: ora siamo di più nella strutturazione industriale di Retiambiente per trasformarla da società di partecipazione a società industriale assorbendo tutte le Sol (società operative locali) avendo come unico obiettivo quello di rimanere fortemente radicata al territorio e avendo come unica preoccupazione quella della soddisfazione degli utenti. Retiambiente a mio avviso, dovrebbe avere l’ambizione di allargare una quota del suo capitale sociale, sia per reperire risorse finanziarie e fare investimenti che per rafforzare il suo collegamento con il territorio in maniera indissolubile. Con un progetto societario e industriale unico nel suo genere ma di grande valore sociale. In questo caso la Belvedere guarderebbe con grande interesse e favore ad essere anche incorporata in Retiambiente".