Addio ad Anna Lapi ex Cancelliere

Addio alla dottoressa Anna Lapi, nei Duranti, a lungo in servizio come Cancelliere della Pretura di San Miniato prima e poi del Tribunale di Pontedera. Una persona molto stimata e conosciuta che lascia, in tutto, un ricordo importante: quello della disponibilità verso le persone, unito ad una grande competenza professionale che hanno potuto toccare con mano tutti coloro che, a vario titolo, hanno avuto a che fare con la cancelleria. La dottoressa Anna lascia il marito, Viviano, i figli Ilaria e Daniele e i nipoti Matilda e Romeo, che conserveranno sempre il ricordo del suo sorriso e della sua forza e che le sono vicini in questo viaggio. I funerali - fa sapere la famiglia – si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Rocco a Santa croce sull’Arno.