Addio a Valente Calvetti Grande protagonista del mondo conciario

Il distretto perde un imprenditore che è stato sicuramente tra i protagonisti della grande stagione che portò il conciario della zona sotto gli occhi del mondo. Si è spento Valentino Calvetti (nella foto), socio fondatore e storico presidente del Gruppo Cmc International Spa. Valente, come tutti lo conoscevano, aveva iniziato la sua attività all’età di 14 anni acquisendo una notevole esperienza nel mondo della conceria, sia nell’aspetto produttivo che commerciale fino a diventare un faro per la comunità locale e per il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola di cui è stato socio fondatore e consigliere dal 1972 al 1990, e consigliere del Consorzio Cuoiodepur fino agli anni ’90. "Calvetti è stato un elemento di spicco per l’equilibrio delle sue valutazioni e la capacità di mediare le situazioni – spiega una nota del Consorzio, oggi guidato da Michele Matteoli – grazie alla sua grande saggezza ed esperienza". Calvetti ha diretto fino al 2022 l’azienda che aveva costruito facendone uno dei cuoifici più grandi d’Europa. Calvetti era socio della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato dal 1985 e del Lions Club di San Miniato.

I conciatori si stringono al dolore del figlio Sandro e dei familiari. Anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, esprime le sue condoglianze e quelle dell’amministrazione per la scomparsa di Valente Calvetti, uno degli ultimi conciatori storici del dopoguerra. "Fondatore del gruppi cmc, ancor oggi una delle più grandi e importanti concerie dell’intero distretto – scrive il primo cittadino –. Ha ricoperto nel tempo incarichi all’interno dei consigli di Cuoiodepur e Consorzio conciatori, contribuendo allo sviluppo del nostro comparto conciario, che ancor oggi vanta numeri di prim’ordine".

Carlo Baroni