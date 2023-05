Addio a Renzo Rovini ex presidente dei Lupi

Si è spento nella domenica notte, in una struttura empolese, Renzo Rovini, ex presidente dei "Lupi", persona molto conosciuta nell’ambiente biancorosso e non solo. Aveva 71 anni essendo nato il 2 luglio 1951. Da un po’ di tempo, Rovini lottava con una malattia che ne ha fiaccato la resistenza. Rovini aveva frequentato fin da giovanissimo il campino all’aperto dei "Lupi", giocando nel ruolo di palleggiatore. La prima soddisfazione, da atleta, se la tolse nel giugno del 1970, in occasione dello spareggio di Firenze con l’USE Empoli, vinto dai santacrocesi per 3-2. Da giocatore, nel ruolo di capitano, chiuse da titolare il campionato di B 1978-79, quello della prima promozione in A2. Il bomber Leonardo Sabatini era il suo punto di riferimento preferito. Rovini appese le scarpe al chiodo nel 1980, passando poi a ricoprire il ruolo di vicepresidente, quale vice di Gronchi, fino al 1986. In quel periodo i "Lupi" ottennero la prima promozione in A1 nel 1984. Dal 1986 in poi Rovini non frequentò più l’ambiente biancorosso, salvo poi riavvicinarsi all’inizio degli anni 2000, per poi assumere la presidenza il primo gennaio 2003. L’inaugurazione del PalaParenti, nell’ottobre del 2002, aprì nuovi scenari per il club conciario.

Eccezionale, per il presidente Rovini fu la stagione 2004-05, con la doppia affermazione della Codyeco Lupi nel campionato di A2 e nella Coppa Italia. Rovini restò alla guida del sodalizio biancorosso fino al 2008, per poi rimanere vicino all’ambiente, frequentando le partite interne, soprattutto quelle relative al campionato di A2. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, al cimitero di Santa Croce, col rito officiato da don Mario Brotini.

Marco Lepri