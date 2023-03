Addio a Martinucci ex segretario Fratres

Se ne andato come un lumicino, spegnendosi in silenzio, piano piano. Daniele Martinucci, segretario e figura di riferimento dietro alla scrivania degli uffici del Fratres Perignano è morto ieri mattina a 72 anni, portato via da un brutto male scoperto poche settimane prima. Martinucci era una figura molto conosciuta nell’ambiente calcistico, dirigente in passato anche di Collesalvetti, paese dove viveva, ed Acciaiolo. Negli ultimi anni era diventato dirigente rossoblu e due domeniche fa, nonostante i problemi fisici, era riuscito a leggere le formazioni allo stadio Matteoli di Perignano prima del fischio d’inizio del derby con il Cenaia. Perché il calcio era la sua più grande passione, lo si intuiva anche nel rapporto che aveva con i giornalisti, sempre gentile e disponibile, quando la sua squadra vinceva così come quando perdeva. La salma ieri è stata esposta al cimitero comunale dei Lupi di Livorno dove questa mattina alle 11.15 ci sarà una benedizione prima della cremazione.