Addio a Luciano il ‘vespista’ contradaiolo

Grande appassionato della Vespa, uomo gentile e di animo buono, instancabile guerriero negli ultimi anni quando una brutta malattia lo ha colpito fino a strapparlo ieri notte all’affetto della moglie Manuela e della sua famiglia. A 56 anni è morto Luciano Grassi di Perignano, molto conosciuto anche a Pontedera dove da qualche anno si era iscritto al Vespa Club. Moltissimi i raduni vespistici al quale ha partecipato, nel 2018 organizzò il raduno Amatrice raccogliendo fondi per costruire una scuola dopo il terremoto. "Luciano, vespista iscritto negli anni a vari Vespa Club di zona ed approdato al Vespa Club Pontedera negli ultimi anni partecipava ai raduni frequentemente e di lui va ricordata la sua forza e la sua tenacia nel resistere all’avanzare della malattia negli ultimi mesi – è il messaggio del VC Pontedera –. Il suo carattere lo portava ad essere sempre ottimista ed aggrapparsi alla fede come speranza". In tanti lo ricordano per la sua forza e il suo coraggio nel combattere la malattia, fino all’ultimo, quella forza che è riuscito a trasmettere anche ad amici e parenti. All’ultimo pranzo sociale del Vespa Club tenutosi a gennaio al Museo Piaggio, a Grassi venne consegnato un diploma "per la tenacia, per la determinazione e per l’attaccamento alla Vespa e alla vita". Da Perignano è arrivato il messaggio anche della Contrada Castello di cui faceva parte. "La Contrada si stringe al dolore della famiglia Grassi per la scomparsa prematura del nostro contradaiolo Luciano. Grazie per quello che hai fatto per la nostra Contrada. Un abbraccione". La salma resta esposta nella cappella di fianco alla chiesa di Perignano dove oggi pomeriggio alle 16 si terranno i funerali.

l.b.